Departamento de Perícia Médica para servidores muda de endereço temporariamente em Porto Alegre

O Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador (Dmest) passa a atender os servidores em novo endereço a partir desta segunda-feira (23). Quem precisar do serviço de perícia deve comparecer na rua Washington Luiz, 675, no Centro de Porto Alegre.

A troca de endereço para os serviços de perícia médica será temporária, por aproximadamente dois meses. A mudança será para que as instalações no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) passem por ampla reforma, buscando melhorar o ambiente em relação à segurança, acessibilidade e conforto tanto para a equipe que atua no local como para o público atendido.

Contando com 76 servidores, o Dmest analisa, por mês, cerca de cinco mil processos. Para buscar informações sobre a agenda e outros serviços, o Departamento tem os telefones (51)3288-1346 ou (51)3288-1212.

Deixe seu comentário: