Depois da chegada do pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro, sete dirigentes do PSL deixaram o partido. Os políticos tiveram que abrir mão de seus postos para os aliados do presidenciável

O PSL ampliou sua bancada com a chegada de Jair Bolsonaro (RJ), mas também registrou perdas. Sete integrantes que comandavam diretórios estaduais da sigla decidiram debandar. Eles tiveram que abrir mão de seus postos para aliados do presidenciável, mas dizem que as mudanças foram mal conduzidas.

“Bolsonaro tomou o partido para si e está fazendo as coisas de maneira anti-democrática. Ele não tem compromisso partidário muito menos com o povo”, diz Carlos Alberto, ex-presidente do PSL de Minas. Ele e a mulher, a deputada federal Dâmina Pereira, foram para o Podemos. As informações são da coluna Painel do jornal Folha de S.Paulo.

Ambiente hostil

A exemplo do que aconteceu quando tentou se filiar ao PEN/Patriota, Bolsonaro tem enfrentado resistências internas depois de ingressar no PSL, sigla nanica agora alçada à categoria de aspirante ao Palácio do Planalto.

As desavenças entre integrantes do PSL e o grupo do deputado ficaram evidentes durante o giro de Bolsonaro por quatro cidades do Sul de Minas no início do mês passado.

Nem a saída do grupo Livres, que debandou por discordar da chegada de Bolsonaro, foi capaz de pacificar o PSL. Em pelo menos dez Estados a disputa entre bolsonaristas e ex-dirigentes impede a organização das direções locais.

Os ex-dirigentes ameaçaram ir à Justiça alegando que a entrega da legenda a Bolsonaro fere o estatuto partidário. A falta de articulação fez com que o pré-candidato tivesse eventos esvaziados, com público muito aquém do esperado, nos primeiros eventos depois da filiação.

“Eu estava apoiando a candidatura dele, fazendo um trabalho no Estado, mas ele veio atropelando todos nós. Estamos avaliando a questão do ponto de vista jurídico”, afirmou o ex-presidente do PSL em Minas Carlos Alberto Pereira, que integra a executiva nacional do partido.

Ele disse que todos os dirigentes da legenda foram surpreendidos no dia 1º de fevereiro com a notícia de que deveriam renunciar para que o grupo de Bolsonaro assumisse a legenda sem que a decisão tivesse sido discutida nas instâncias partidárias. “Não fizeram reunião. Não conversaram com ninguém. Já chegaram com a chapa pronta e tentando colocar os filhos a qualquer custo. É um projeto aberto à população ou de família? É para o País ou pessoal?”, questionou Pereira.

Depoimento

O depoimento de Jair Bolsonaro na ação penal na qual é réu por injúria e apologia ao crime de estupro foi adiado, segundo o pré-candidato ao Planalto. Ele seria ouvido nesta quarta-feira (4), mesmo dia em que seu principal adversário na disputa eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, irá enfrentar a Justiça. O Supremo julga nesta semana pedido de habeas corpus que tenta livrar Lula da prisão.

Bolsonaro foi intimado a prestar depoimento ao juiz Bruno Jacoby de Lamare. Em 2014, ele afirmou que a deputada Maria do Rosário (PT-RS) não merecia ser estuprada porque ele a considera “muito feia”e a petista não faz o “tipo” dele. Não há nova data para o depoimento.

Advogados divergem sobre se o caso de Bolsonaro é enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Se ele for condenado, a decisão será do Tribunal Superior Eleitoral caso alguém questione o registro da candidatura.

Deixe seu comentário: