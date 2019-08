Depois da desistência do Atalanta, Luan recebe novas sondagens

*Valéria Possamai

O meio-campista do Grêmio Luan segue na mira do mercado. Apesar da desistência dos italianos, o camisa 7 segue sendo observado por outros dois clubes. O holandês PSV e o alemão Frankfurt demostraram interesse e já realizaram sondagens pelo jogador. O clube gaúcho afirma que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial.

O imbróglio entre Atalanta e Luan chegou ao fim nesta terça-feira. O clube desistiu da contratação neste janela com o anúncio de outro brasileiro, Guilherme Arana. Com a chegada de Arana, esgota as vagas de jogadores extracomunitários (de fora da União Europeia), o que trava a chegada de Luan.

Com a janela de transferências disponível até o dia 2 de setembro não está descartado um novo negócio. Apesar da desistência nesta janela, não está descartada uma negociação futura até mesmo com o Atalanta. Em meio as tratativas durante este negócio foi cogitado que o meio-campista pudesse ser negociado na próxima janela de transferências ao fim da temporada.

Luan tem contrato com o Grêmio até o final de 2020. A multa estipulada está em torno de € 18 milhões de euros.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas