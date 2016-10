Depois da redução no preço do combustível, vem aí a queda dos juros…

A mudança na política de preços da Petrobrás,que passa a acompanhar os níveis do merca do internacional,projetou u8m cenário futuro de redução nos preços dos combustíveis no Brasil. Agora, as medidas implantadas pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles na economia,somadas às boas sinalizações que o Congresso Nacional já emitiu,de que será parceiro na adoção de providências para conter o déficit público, indicam a próxima boa notícia: a possibilidade de queda nas taxas de juros.

Juros menores esta semana

A redução dos juros básicos da economia é uma expectativa que cerca a reunião de hoje do Copom, o Comitê de Política Monetária. A taxa básica de juros encontra-se em 14,25%, a mais alta desde outubro de 2006,e há uma expectativa de que possa baixar até meio ponto percentual na reunião do Copom que termina na quarta-feira. Se cair a taxa de juros,será a primeira queda desde outubro de 2012.

A opinião de Eliseu Padilha

O tema “redução na taxa dos juros” tem sido recorrente em Brasília. Recentemente,o ministro da Casa civil da presidência da República, Eliseu Padilha admitiu que o tema chegou a ser comentado com o presidente Michel Temer: “”Se analisarmos todos os indicadores, vamos ver que os economistas do Brasil estão dizendo que forçosamente teremos queda nos juros. Isso agrada o presidente, e ele vê com bons olhos se nós pudermos [reduzir a taxa Selic]. Mas temos que respeitar a autonomia do BC. […] São economistas dizendo, agências de avaliação dizendo que o juro vai cair. O presidente vê com bons olhos [uma eventual redução], mas a palavra final é do BC”, declarou Eliseu Padilha no Palácio do Planalto.

Dois países: droga livre ou proibida?

Ontem, durante fiscalização na BR 3286 em Lajeado, policiais rodoviários apreenderam mais de 300 quilos de maconha transportada por traficantes. Na Grande Porto Alegre,diariamente policiais civis e militares arriscam suas vidas no confronto com traficantes,apreendendo grandes quantidades de maconha e outras drogas.

No entanto quem circula pelo centro de Porto Alegre, imagina que está em outro país: enquanto de um lado o trabalho policial é forte no enfrentamento do tráfico, na Praça da Matriz,Praça da Alfândega, sob o viaduto Otavio Rocha, nas proximidades do Ginásio Tesourinha e em muitos outros pontos,a maconha e outras drogas são consumidas e comercializadas livremente. Deve existir alguma explicação para isso,naturalmente…

Radicalizando a campanha

A radicalização que toma conta da campanha eleitoral em Porto Alegre deixa de lado o debate de proposta e frustra os eleitores.Ontem, a morte trágica e inesperada do coordenador da campanha do PMDB, Plínio Zalewski, causou consternação. As coordenações de campanha de Melo e Marchezan Junior suspenderam as campanhas por 24 horas.

