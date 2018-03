Após 22 anos de espera, a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) recebeu um piano novo, adquirido na Alemanha em 1996. É um modelo Steinway & Sons, orçado em cerca de R$ 900 mil. Na época, o instrumento foi comprado com recursos do Ministério da Cultura. Ele foi enviado ao Brasil, mas ficou retido na Receita Federal porque a antiga importadora não pagou todas as taxas e impostos.

