Depois de Barbie, Ken também ganha novas formas de corpo e estilo

A Barbie já não é mais a mesma, a fila andou e o Ken decidiu se render às mudanças dos tempos e do mercado. A fabricante da boneca mais famosa do mundo anuncia globalmente nesta terça-feira (20) que a expansão da linha Fashionistas, com o lançamento de novos tipos de corpo, tons de pele, penteados e estilos para o Ken.

Segundo a Mattel, serão 15 bonecos inéditos, em 3 diferentes tipos de corpo, 7 tons de pele, 8 cores de cabelo e 9 penteados. Agora, além da tradicional versão loiro de olho azul, o Ken também estará na pista em versões hipster, negro, sarado, magrinho e com coque samurai.

O lançamento acontece mais de 1 ano depois da Barbie ter ganhado três novos tipos de corpo (baixa, alta e curvilínea), além de uma variedade de tons de pele e cabelo. As novas formas de corpo do Ken estão sendo anunciadas como “slim” e “atlético”. Diferentemente da Barbie, o boneco não ganhou uma versão “mais arredondada”. Ou seja, nada de Ken com barriga.

“Barbie sempre foi um reflexo de seu tempo e repaginar o Ken é mais um passo na evolução da marca para oferecer produtos cada vez mais diversos”, afirmou a marca, em comunicado. (AG)

