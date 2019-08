Depois de Beyoncé e Rihanna, a dupla Sandy e Junior se apresentará no Barclays Center, em Nova York

Depois de lendas da música pop como Beyoncé, Rihanna, Coldplay e Katy Perry, no dia 8 de outubro, é a vez da dupla Sandy e Junior subir pela primeira vez ao palco do Barclays Center, no Brooklyn, distrito de Nova York (EUA).

A diva Beyoncé já se apresentou na casa diversas vezes. A última, em uma participação ano passado num show de Jay-Z. A turnê “The Mrs. Carter Show – World Tour” também passou pela arena, em 2013, com lotação esgotada nas três apresentações ao longo do ano.

Rihanna também passou pelo Barclays Center pela última vez em 2016 com a turnê “ANTI World Tour”.

Além de Sandy e Junior, se apresentarão no local este ano Chris Brown, Backstreet Boys, Kiss e Shawn Mendes.

A arena multiuso comporta, ao todo, 19 mil pessoas e além de receber muitos jogos esportivos, é a sede do time de basquete da NBA, Barclays Nets.

Ingressos

Os fãs de Sandy e Junior que querem ver a dupla nos Estados Unidos já podem comprar os ingressos para o show da turnê “Nossa História”. A venda para o público geral começou na sexta-feira (9) pela internet. A apresentação será no dia 2 de outubro.

Na quinta (8), o site liberou a pré-venda dos ingressos, e os setores mais próximos ao palco, que custam US$ 801 (R$ 3156), já têm todos os lugares esgotados. O valor dos ingressos que ainda estão disponíveis vai de US$ 59,50 (R$ 234) a US$ 581 (R$ 2289).

Na última sexta-feira, Sandy usou o Instagram para convidar os fãs a irem aos shows internacionais que fará com o irmão, em Nova York e Lisboa. Para ela, a repercussão da turnê é “uma surpresa”:

“Eu quero convidar vocês que moram por perto dessas cidades para prestigiarem e estarem com a gente nessa comemoração que está sendo essa turnê incrível, deliciosa e surreal. Eu nunca imaginei, que surpresa, que coisa inacreditável!”

A dupla deixou os fãs animados após anunciarem duas apresentações internacionais e um megashow de despedida no Rio, fechando com chave de ouro a comemoração dos 30 anos de carreira. Confira mais informações sobre os ingressos para os shows nas outras cidades:

Lisboa

Os ingressos para o show em Portugal já estão esgotados na maioria dos setores. Os lugares disponíveis custam entre € 50 (R$ 220) e € 39 (R$ 172). As entradas podem ser compradas pela internet.

Rio de Janeiro

Sandy publicou na quarta-feira (7) em seu Instagram as datas para a venda dos ingressos do último show da turnê “Nossa História”, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A pré-venda, exclusiva para os clientes do cartão Elo, será no dia 13 e 14 de agosto, a partir da 00h no site Ingresso Rápido e das 10h na bilheteria oficial, no Espaço Hall, na Barra da Tijuca. A venda para o público em geral começará no dia 15 de agosto, nos mesmos horários.

Parte da renda da apresentação de encerramento será doada pelos artistas a projetos assistenciais. Os ingressos custarão R$ 145 (meia) e R$ 290 (inteira) para a pista e R$ 320 (meia) e R$ 640 (inteira) para o camarote (Inesquecível).

Assim como nas outras apresentações, também haverá pacotes promocionais. O ingresso Vip Gold, que custará R$ 400, tem credencial diferenciada, entrada antecipada no dia do show e acesso a passagem de som dos artistas. O Vip Diamante sai por R$ 600 e também compreende um tour no Backstage. As entradas promocionais não incluem ingresso nem encontro com a dupla.

São Paulo

Sandy e Junior se apresentam em São Paulo quatro vezes e para todos os dias ainda há pacotes Gold (R$ 400) e Diamante (R$ 600). As apresentações de Sandy e Junior em São Paulo serão no Allianz Parque.

Manaus

Para a Arena Amazônia, há entradas para a Cadeira Inferior (Turu Turu), a R$ 120; Cadeira Superior (As quatro estações), a partir de R$ 80; pista (Vamo Pulá), a R$ 100. Há ainda pacotes promocionais Vip Gold (que exige que o fã já tenha ingresso Premium ou de Pista), a partir de R$ 350.

Belém

O show marcado para o Centro de Convenções Hangar tem o pacote promocional Vip Gold por R$ 350.

Porto Alegre

Marcada para a Arena do Grêmio, a apresentação ainda tem disponível a opção de comprar no site os ingressos Vip Gold em conjunto com as entradas de pista e premium. A opção mais barata (pista + promocional) sai por R$ 480.

Belo Horizonte e Curitiba

Os shows de Sandy e Junior nas duas cidades estão com todos os ingressos esgotados.

