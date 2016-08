Depois de comprar um hotel, Cristiano Ronaldo lança sua própria linha de cobertores

O jogador português Cristiano Ronaldo acaba de lançar, em parceria com a Elite Team, uma linha de cobertores, preparando o público para a próxima estação do ano na Europa. A novidade, partilhada pelo jogador nas redes sociais, é, de acordo com a Elite Team, “um tributo a todos os fãs” do craque.

Modelos variados.

Na página eliteteam.com estão disponíveis os modelos, tamanhos e padrões criados, tais como o “Classic Black & Gray” e o “Breast Cancer Awareness”, cobertor que terá parte do lucro de suas vendas doada para pesquisas acerca do câncer de mama.

Hotéis.

A nova aposta do jogador português chega pouco depois de ter sido inaugurado o primeiro hotel com a sua marca Pestana CR7, no Funchal. A rede também está presente em Lisboa (Portugal), Madrid (Espanha) e Nova Iorque (EUA).

