Depois de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi também estaria a caminho da Itália

Depois do frenesi causado pela divulgação da informação de que Cristiano Ronaldo sairia do Real Madrid para a Juventus, o tradicional jornal italiano Tuttosport, que foi o primeiro a dar essa notícia, afirmou na manhã desta terça-feira (24) que a Inter de Milão estaria disposta a abrir os cofres para ter Lionel Messi, do Barcelona.

Por mais que pareça inviável, a publicação lembra que a ida de CR7 à Velha Senhora também dava essa impressão, mas que a maior patrocinadora do clube, a Fiat, ajudou na negociação. Caso semelhante estaria prestes a acontecer com a adversária Internazionale, que pediu à sua patrocinadora, a Pirelli, para que ajudasse nessa transação.

Se isso acontecer, os holofotes se voltam novamente para o Campeonato Italiano, que perdeu o status adquirido no final dos anos 90. Com Cristiano Ronaldo de um lado e Messi do outro, a rivalidade antes vista no Campeonato Espanhol somente mudaria de país. No entanto, ao contrário de CR7, Messi não deu nenhum indício de que seu ciclo no Barcelona teria terminado, além de ser o jogador de futebol mais bem pago do mundo e atuar no clube catalão desde a infância.

Melhor do ano

O astro francês do Mundial Kylian Mbappé se juntou aos já tradicionais Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na lista de indicados ao prêmio de melhor jogador do ano da entidade máxima do futebol, conforme anúncio feito nesta terça-feira.

Cristiano Ronaldo, que ganhou o prêmio nos últimos dois anos, ajudou o Real Madrid a conquistar sua terceira Champions League consecutiva, antes de negociar uma transferência para a Juventus.

O atacante argentino Messi liderou a lista de artilharia com 34 gols na terceira conquista do Barcelona da Liga Espanhola nas últimas quatro temporadas.

Já Mbappé, de 19 anos, se destacou com uma série de performances impressionantes na vitória da França no Mundial realizado na Rússia.

Ele se tornou apenas o segundo jogador com menos de 20 anos, depois de Pelé, a marcar um gol na final do Mundial na vitória de 4 x 2 da França contra a Croácia, que levou o time a conquistar o principal prêmio do futebol pela segunda vez, 20 anos após seu primeiro triunfo.

Ao lado de Mbappé, os compatriotas Antoine Griezmann e Raphael Varane também aparecem na lista de 10 nomes.

Cercado de expectativas antes do Mundial, Neymar ficou fora da lista de finalistas ao prêmio após atuações abaixo do esperado no campeonato, em que a Seleção Brasileira foi eliminada nas quartas de final pela Bélgica.

Veja a lista completa de indicados:

Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid/Juventus); Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City); Antoine Griezmann (França/Atletico Madrid); Eden Hazard (Bélgica/Chelsea); Harry Kane (Inglaterra/Tottenham Hotspur); Kylian Mbappe (França/Paris Saint-Germain); Lionel Messi (Argentina/Barcelona); Luka Modric (Croácia/Real Madrid); Mohammed Salah (Egito/Liverpool); Raphael Varane (França/Real Madrid).

