Depois de críticas severas, o musical Cats foi retirado das campanha para o Oscar e outras premiações

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

Com elenco de peso, o filme musical foi retirado pela própria empresa da lista de candidatos ao Oscar. (Foto: Reprodção)

Lançado na última quarta-feira (25) no Brasil, a nova produção da Universal Studios, Cats, não participará de nenhuma premiação em 2020.

O filme musical foi retirado pela própria empresa da lista de candidatos ao Oscar do site “Para Sua Consideração”, que contava com sessões para avaliação dos votantes.

Segundo informações publicadas pela Variety, a produção também foi removida da plataforma de streaming da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Com a decisão, a produção não terá nenhum apoio financeiro, caso receba indicações.

A adaptação de Tom Hooper do clássico espetáculo da Broadway de Andrew Lloyd Weber foi teve um resultado drástico nas bilheterias com US $ 6,5 milhões.

Novos efeitos visuais

Dias depois de estrear com duras críticas, os cinemas estão recebendo uma nova versão de Cats. Segundo o site The Hollywood Reporter, a mudança foi solicitada pelo diretor Tom Hooper (Os Miseráveis e O Discurso do Rei).

Hooper admitiu ter finalizado o filme apenas um dias antes de sua estreia, na última sexta, 20, trabalhando por cerca de “36 horas seguidas”. A falta de tempo deixou espaço para alguns erros, como a mão humana da atriz Judy Dench passando despercebida.

Catstem um elenco de peso – James Corden (The Late Late Show), Judi Dench (Assassinato no Expresso do Oriente), Jason Derulo, Idris Elba (Vingadores), Ian McKellen (X-Men), Jennifer Hudson, Taylor Swift, Rebel Wilson (Megarromântico) – e o potencial de ser uma produção musical inesquecível. O único problema são… Os personagens.

Todos os gatos, os protagonistas da história, foram feitos com um CGI dos atores – e o resultado é uma mistura furry potencialmente bizarra e assustadora.

Piores estreias

O musical Cats foi lançado nos cinemas norte-americanos no dia 20. E, o primeiro final de semana de estreia do filme foi um fracasso.

Com apenas US$ 6,62 milhões arrecadados, a produção entrou para a lista das 20 piores estreias no fim de semana na bilheteria doméstica dos Estados Unidos, de acordo com o BoxOfficeMojo. O musical ocupou o 19º lugar, ficando acima apenas de Astro Boy.

Na frente de Cats, filmes de drama, comédia, romance e animação também não foram bem recebidos pelo público. Até produções com Chris Evans, Eddie Murphy e Bradley Cooper foram rejeitadas.

Confira a lista dos filmes com as piores estreias da história do cinema: 1. Os Heróis do Pedaço (2006) – US$ 3,4 milhões; 2. Os Seis Signos da Luz (2007) – US$ 3,7 milhões ; 3. Pequeno Problema, Mega Confusão (2012) – US$ 4,1 milhões; 4. Pegando Fogo (2015) – US$ 5 milhões; 5. Hardcore: Missão Extrema (2015) – US$ 5,1 milhões; 6. O Grande Dave (2008) – US$ 5,2 milhões; 7. Qual Seu Número? (2011) – US$ 5,42 milhões; 8. Keeping Up with the Joneses (2016) – US$ 5,46 milhões; 9. Imagine Só (2009) – US$ 5,50 milhões; 10. Magia Estranha (2015) – US$ 5,5 milhões; 11. Mentes Sombrias (2018) – US$ 5,84 milhões; 12. Link Perdido (2019) – US$ 5,94 milhões; 13. No Pique de Nova York (2004) – US$ 5,96 milhões; 14. Os Thornberrys – O Filme (2002) – US$ 6,01 milhões; 15. Show Dogs (2018) – US$ 6.02 milhões; 16. A Espada Mágica – A Lenda de Camelot (1998) – US$ 6,04 milhões; 17. Shorts (2017) – US$ 6,41 milhões; 18. Gênios do Crime (2016) – US$ 6,54 milhões; 19. Cats (2019) – US$ 6,62 milhões e 20. Astro Boy (2009) – US$ 6,7 milhões.

