Depois de derrotar Marine Le Pen na eleição presidencial da França, Emmanuel Macron é comparado com outro líder “fofo”, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau

Depois de derrotar Marine Le Pen na eleição presidencial e conquistar maioria nas eleições legislativas da França, Emmanuel Macron é visto como a nova esperança para o futuro da Europa. Jovem, inteligente e globalista, Macron gera comparações com outro líder mundial, considerado“fofo”: o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

Os dois representam uma nova classe de políticos que fazem sucesso por serem diferentes da elite política tradicional. Além de fazerem sucesso nas redes sociais, os dois se consideram defensores do feminismo, da globalização e dos direitos das minorias.

Estilo

Eles são jovens, usam gravata “slim” e praticam esportes. Também apoiam a sustentabilidade, a participação das mulheres na política e a diversidade sexual. São contra muros, porque preferem a integração, e podem até ser ricos, mas tentam não ostentar.

Esse estereótipo de elite moderna vendida pela moda define a imagem dos atuais governantes francês e canadense, Emmanuel Macron, 39 anos, e Justin Trudeau, 45 anos, que disputam o posto de líder mais “cool” do mundo.

O canadense

Trudeau, liberal de sorriso largo e hábitos esportivos, se esforça para ser garoto-propaganda de um Canadá feliz e progressista.

Além de adorar selfies com jovens e raramente franzir a testa, o que lhe confere ar bem-humorado, o foco de sua gestão de imagem é o tornozelo. Certo das limitações do guarda-roupa de um líder e da necessidade de se diferenciar para chamar a atenção, ele deixa curtas as barras das calças para mostrar uma vasta coleção de meias coloridas.

E não são meias quaisquer. No armário do premiê há acessórios listrados e estampados com imagens divertidas, como a da dupla de robôs R2D2 e C3PO, de “Star Wars”.

Duvidosos ou não, os gostos de Trudeau fizeram com que ganhasse da revista americana “GQ” o posto de político mais estiloso do mundo. Isso até a eleição francesa.

O francês

Emmanuel Macron é mais discreto, mas nem por isso deixa de preencher o noticiário com passeios desinibidos e escapadas à praia ao lado da mulher, Brigitte, 64 anos, de porte atlético e amante da moda.

Em um dos mergulhos, ela foi de maiô azul estampado, e ele, de shorts de bolinhas aplicadas sob fundo da mesma cor do traje dela. A unidade cromática é frequente nas aparições públicas do casal, detalhe que produz efeito de extensão e complementaridade.

A foto na praia, granulada como flagra mas com pinta de armação, virou capa da “Paris Match” meses antes do pleito que fez de Macron o presidente mais jovem da história da França.

Macron e Trudeau são, em medidas e contextos diferentes, herdeiros do espetáculo midiático promovido pela equipe do ex-presidente Barack Obama nos anos em que ocupou a Casa Branca.

A campanha maciça na internet, além das centenas de notícias sobre o estilo de vida “prafrentex” da família, emolduraram a imagem de Obama, ao mesmo tempo que embaçaram escândalos de sua gestão, como a espionagem de vários líderes.

