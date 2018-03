Depois de dizer que Pelotas é “exportadora de viados”, agora Lula diz que produtores rurais “são caloteiros”

O ex-presidente Lula – condenado em instância, e com julgamento do recurso final no TRF-4 marcado para -feira – visivelmente transtornado, afirmou durante comício eleitoral na comunidade de Nova Santa Marta (bairro do município de Santa Maria), na noite de ça-feira, que os produtores rurais têm dois prazeres: “quando recebem o dinheiro e quando dão calote”.

Temerosos, petistas aceitam tudo que vem do chefão

Não é a primeira e nem será a última do ex-presidente todo-poderoso temido pelos correligionários. No ano de 2006, por exemplo, Lula aparece em Pelotas num vídeo ajeitando o paletó de um correligionário, perguntando: “Pelotas é a cidade polo, né? Exportadora de viados, né?”. Outra ocasião, quando teve os telefones grampeados pelo juiz Sérgio Moro, foi flagrado perguntando a um interlocutor: “Cadê as mulheres do grelo duro do nosso partido?”. Ninguém teve coragem de chiar.

Caravana pede mais segurança

Os coordenadores da caravana eleitoral do ex-presidente, diante do aumento dos protestos, em especial de produtores rurais em todos os locais onde estão circulando, apelaram para o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o governador do Estado, José Ivo Sartori (MDB), a Secretaria de Segurança Estadual e a Polícia Rodoviária Federal. Pediram proteção policial e mais segurança nas andanças da caravana que acabou encerrada antes do previsto..





Caravana suspensa para aguardar julgamento do HC

Após muitos protestos e participação reduzida de apoiadores, , Lula jogou a toalha e determinou que fosse suspensa a caravana eleitoral no Rio Grande do Sul. Vai permanecer nesta -feira em São Paulo aguardando o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo pelo STF.





Previsão: derrota de Lula por 6×5

O blog O Antagonista faz uma previsão para o julgamento de : Lula será derrotado por 6 x 5, pelo Pleno do STF. Votariam contra Lula: Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Cármen Lúcia.





Isonomia na apuração de crimes

Uma manifestação convocada por policiais militares do Rio de Janeiro utiliza a frase “PMERJ Presente!”,em alusão às palavras de ordem ouvidas nas ruas nos atos em memória da vereadora Marielle Franco (PSOL), executada há uma semana. Os policiais pedem que o esclarecimento de mortes de policiais – 134 em 2017 – receba o mesmo empenho da Polícia Civil que, acreditam, está sendo empregado nas investigações para se chegar aos assassinos de Marielle, segundo Nilton Silva, do grupo SOS Polícia, que está apoiando a manifestação.

