Depois de enfrentar uma depressão, padre Marcelo Rossi já recuperou 13 quilos

Depois de enfrentar uma depressão e perder muito peso, Padre Marcelo Rossi revelou que já conseguiu recuperar 13 quilos. Por onde passa, a frase que ele mais ouve é “Como o senhor está magro”. Mas o sacerdote garante que nunca esteve tão bem de saúde. O assunto deu tanta repercussão que fez o religioso escrever o livro “Ruah” para contar como superou a depressão e chegou a surpreender ao perder 68 quilos.

“Essa magreza é saúde, estou saudável e já recuperei o que eu queria. As pessoas têm memória curta, elas esquecem. É só ver o meu filme de 2003 [Maria, mãe do filho de Deus] e vê que eu estou com o peso daquela época. Eu estava obeso mórbido, com 128 quilos, até no sentindo de falar, por conta do uso de anti-inflamatórios que eu tomava para curar a depressão que tive na época. As pessoas me viram muito inchado durante meses, e hoje estranham. Hoje, graças a Deus, estou livre e podendo ajudar os fiéis. Qualquer um percebe que eu estou normal, saudável e que não estou doente”, diz ele.

Hoje com 73 quilos, o padre motiva pessoas a mudarem seus hábitos alimentares e a ter uma vida saudável através de caminhadas e orações. (AG)

