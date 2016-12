Depois de fazer um implante de cabelo, Diego Hypolito decide raspar a cabeça

Diego Hypolito abriu mão de implante capilar e exibiu o cabelo raspado no Prêmio Cariocas do Ano, evento da revista “Veja Rio”, que aconteceu na noite de terça-feira (6), no Copacabana Palace. Por lá, o ginasta ganhou o troféu na categoria esporte e recebeu a premiação das mãs da irmã, Daniele Hypolito, homenageada por ele após queda no solo durante a Rio 2016.

“Eu sempre tive cabelo. Meu problema eram as minhas entradas. Tinha medo de colocar prótese e algo do tipo e isso influenciar no meu trabalho, nos meus saltos eu preciso fazer sem ter preocupações externas. Depois de um momento, que estava inseguro comigo, procurei uma clínica por intermédio dos meus amigos e, após isso, fiz o experimento. Foi motivacional e influenciou muito nos meus resultados atuais”, explicou o ginasta.

