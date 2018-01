Depois de ficar presa na “Montanha Assassina” por dois dias, uma alpinista foi resgatada viva

Presa desde sexta-feira (26) a 7,4 mil metros de altitude, após escalar Nanga Parbat, conhecida como a “Montanha Assassina”, uma alpinista francesa foi resgatada por uma equipe de montanhistas de elite. A operação de resgate pelo parceiro dela, no entanto, foi cancelada, em função das condições extremas da cordilheira, na qual 30 aventureiros já morreram ao subi-la desde 1953. As informações são do jornal O Globo

A francesa Elisabeth Revol e o polonês Tomasz Mackiewicz tentavam chegar ao topo da montanha, no Norte do Paquistão, quando ficaram encurralados no meio do caminho. Quatro membros de uma equipe de elite, que também se lançaram ao desafio de escalar o segundo pico mais alto do mundo, foram deixados por um helicóptero militar a mil metros da última localização conhecida da dupla em apuros.

Acampamento

Os alpinistas viraram a noite na escalada até encontrarem Elisabeth viva. Denis Urubko e Adam Bielecki ficaram responsáveis por procurá-la, enquanto Jaroslaw Botor e Piotr Tomala montavam um acampamento, segundo informações da BBC. Nas primeiras horas deste domingo (28), a equipe anunciou, pelo Facebook, que a francesa havia sido salva. Mas o polonês Mackiewicz não estava com ela.

Cegueira de neve

De acordo com relatos, o alpinista perdido teria sofrido de hipotermia e cegueira de neve – uma doença nos olhos causada pelo contato de raios UV nas córneas. Amigo da francesa, Ludovic Giambiasi relatou no Facebook que a equipe de elite esperaram uma hora ou duas até começar a descida com Elisabeth.

“Tomamos a difícil decisão de descartar o resgate de Tomasz Mackiewicz. Tentar fazê-lo, poria em grave risco a vida dos membros do grupo de resgate. É uma decisão terrível e dolorosa. Estamos muito afetados. Todos os nossos pensamentos estão com a família Tomek [casado e com três filhos] e seus amigos. Estamos chorando”, escreveu o amigo.

Primeiros socorros

Os cinco montanhistas foram pegos por um helicóptero. Por volta de 7h15min, Giambiasi anunciou que a francesa estava a salvo na base. Ela foi transferida para a capital Islamabad, onde recebeu os primeiros socorros.

Avalanche

No ano passado, um espanhol e um argentino foram presumidos mortos depois de serem atingidos por uma avalanche durante a escalada no Nanga Parbat.

