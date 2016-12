A atriz Julia Roberts é a nova estrela de Hollywood fisgada pela boa fase da TV americana. Ela vai protagonizar uma série baseada no romance “Today Will Be Different”, recém-lançado pela americana Maria Semple.

O livro conta a história da artista Eleanor Flood, que um dia acorda e embarca em uma série de experiências inesperadas. Recentemente, Meryl Streep fechou contrato para estrelar uma série de J. J. Abrams.

