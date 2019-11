Depois de passar por cirurgia no cérebro, a jornalista Glória Maria recebeu alta hospitalar

A veterana jornalista e apresentadora de TV Gloria Maria, 70 anos, recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia de emergência no cérebro na segunda-feira da semana passada. Ela estava internada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após se sentir mal em sua casa no dia 7 – exames de ressonância magnética apontaram uma lesão no órgão.

Mãe das meninas Laura e Maria (10 e 11 anos, respectivamente), Gloria chegou a ficar no CTI (Centro de Terapia Intensiva), mas se comunicou com familiares e amigos mais próximos e familiares. Em entrevista ao site “Glamurama” durante esse período, a jornalista declarou: “Estive no olho do furacão, em um terremoto”.

Os médicos que a atenderam não detalharam o procedimento nem se manifestaram para dizer exatamente qual o problema que motivou a internação e a cirurgia emergencial. No boletim, consta apenas que “a lesão foi totalmente removida da região e Glória Maria Matta da Silva passa bem”.

A jornalista foi atendida pelo neurologista Paulo Niemeyer Filho. Além dele, os clínicos pneumologistas Marcelo Kalichstein e Gustavo Nobre, a clínica-geral Adriane Matta, e o diretor médico do hospital Copa Star, Bruno Celoria, assinavam o documento.

Neste ano, ela assumiu a apresentação do programa semanal “Globo Repórter” ao lado da jornalista Sandra Annenberg, 51 anos, depois que o veterno Sérgio Chapelin, 78 anos, anunciou a sua aposentadoria da mídia. Na edição da última sexta-feira, Annenberg mandou um recado para a amiga e colega:

“Antes de começar o nosso programa, eu quero contar a vocês que a minha querida parceira Gloria Maria está muito bem, recuperando-se de uma cirurgia, e que logo, logo ela estará de volta ao nosso ‘Globo Repórter'”.

O que aconteceu

Segundo informações extraoficiais, a internação foi realizada após Glória desmaiar e bater a cabeça, quando estava em sua casa. A jornalista foi ao hospital tratar do corte e fez vários exames, que detectaram uma “lesão cerebral expansiva”, que muitos veículos da imprensa divulgaram como sendo um tumor.

Conhecida por parecer sempre jovial e saudável, ela inicialmente negou a internação ao ser questionada sobre o seu estado, dizendo “estar ótima” e que apenas havia se machucado na quina de uma mesa.

A informação, porém, acabou desmentida – de forma involuntária – por notícias do próprio jornal “O Globo”, da mesma rede de comunicação em que trabalha a coapresentadora do “Globo Repórter”.

Trajetória profissional

A jornalista Gloria Maria está na Rede Globo desde 1971 e foi a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no informativo diário “Jornal Nacional”, uma das principais atrações da emissora. Ela também já coapresentou o “Fantástico” por quase dez anos e, desde 2010, integra a equipe do “Globo Repórter”, muitas vezes com reportagens gravadas nos mais diferentes países.