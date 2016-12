Depois de processar o juiz federal SÃ©rgio Moro e um delegado federal, Lula agora mira no procurador da RepÃºblica Deltan Dallagnol

Depois de processar o juiz federal Sérgio Moro e o delegado de Polícia Federal Filipe Hille Pace, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora mira o procurador da República Deltan Dallagnol, um dos coordenadores da força-tarefa da Operação Lava-Jato. Os advogados do petista informaram nesta quinta-feira (15) que entraram com uma ação contra Deltan e pedem indenização de R$ 1 milhão por “danos morais”.

A defesa quer que o procurador seja condenado por causa da entrevista coletiva de 14 de setembro, na qual Deltan anunciou a primeira denúncia da Lava-Jato, no Paraná, contra o ex-presidente com uso de power point. Na ocasião, Deltan atribuiu ao ex-presidente o papel de ‘comandante máximo’ do esquema de corrupção instalado na Petrobrás entre 2004 e 2014.

Segundo a defesa, a entrevista já é “objeto de pedido de providências perante o Conselho Nacional do Ministério Público, ainda pendente de análise”. (AE)

