Depois de resistir, Temer deve posar para um retrato oficial com a faixa presidencial

O presidente Michel Temer deve repetir o gesto dos seus antecessores e posar para um retrato oficial com a faixa presidencial. A ideia é que o peemedebista faça o retrato ainda neste mês e que a foto seja pendurada na galeria dos presidentes, na sede administrativa do governo federal.

Em agosto, ao assumir definitivamente o cargo, o presidente chegou a manifestar, em conversas reservadas, resistência em fazer o retrato. Em uma entrevista em setembro, ele disse ser contra a presença de sua foto em repartições públicas por tratar-se de “um culto à personalidade”.

Temer foi convencido da importância simbólica de posar para o retrato, mas ainda defende a ideia de evitar que a foto seja colocada em todos os prédios públicos.

Dia das Crianças

Além de aderir a uma prática tradicional, o peemedebista adotou nesta terça-feira (11) um hábito moderno. Ele repetiu o gesto de outros internautas e colocou, em homenagem ao Dia das Crianças, uma foto nas redes sociais de quando era jovem.

Ao assumir o comando do Palácio do Planalto, em 2011, o retrato colorido de Dilma Rousseff também foi colocado na galeria de presidentes do País. Ela, no entanto, pediu na época para retirá-lo. Nesta terça-feira, a mesma foto, mas em preto e branco, foi pendurada na exibição. A imagem não é mais colorida para representar que o retratado não exerce mais o mandato presidencial. (Folhapress)

