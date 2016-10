Depois de ser assaltada em Paris, Kim Kardashian contratou ex-seguranças do presidente dos Estados Unidos

Kim Kardashian decidiu contratar ex-seguranças da presidência dos Estados Unidos para trabalharem para ela. Segundo o site TMZ, a socialite ainda está abalada com o assalto que sofreu em Paris, na França, durante a semana de moda.

Ela participou de reuniões com ex-agentes da CIA (serviço de inteligência americano) e do Serviço Secreto, e até com militares de Israel. Os seguranças de Kim deverão andar armados, e a socialite terá dois deles a acompanhando 24 horas. Além disso, o novo carro de Kim será totalmente blindado.

Kris Jenner, mãe e empresária da socialite, decidiu reforçar também a equipe de segurança dos seus outros filhos.

Comentários