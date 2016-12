Após ser diagnosticado com um câncer de linfoma não-Hodgkin, que ataca o sistema linfático, e ter vencido essa luta, o ator Edson Celulari está confirmado no elenco de “A Força de Um Querer”, próxima novela das 21h, com estreia prevista para abril do próximo ano.

Afastado das novelas desde “Alto Astral”, encerrada em maio de 2015, Edson Celulari vai interpretar Dantas, um rapaz que se sente sem reconhecimento profissional. Na novela, o ator será pai da personagem de Bruna Linzmeyer.

Comentários