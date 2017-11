Depois do protesto da direção do Grêmio, a Conmebol concordou em retirar um auxiliar de arbitragem argentino do segundo jogo contra o Lanús pela decisão da Copa Libertadores da América, na próxima quarta-feira

Em meio aos protestos e pedidos do Grêmio, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) atendeu o pedido da direção tricolor e concordou em retirar da comissão de arbitragem o argentino Héctor Baldassi da decisão da Copa Libertadores da América diante do Lanús, marcada para a próxima quarta-feira na Grande Buenos Aires.

O profissional cuja escalação foi questionada não teria qualquer participação em campo: a sua missão seria atuar como assessor internacional dos árbitros, mas o fato de ele ser do mesmo país de um dos finalistas motivou os gremistas a pedirem a sua substituição.

No lugar de Baldassi, a Conmebol vai colocar um juiz colombiano, que ainda não teve o seu nome divulgado. O papel do assessor é analisar o desempenho do árbitro na partida, confeccionando um relatório minucioso da atuação, atribuindo, inclusive, notas aos responsáveis pela condução do jogo.

Na primeira fase e nas oitavas-de-final, por exemplo, houve casos de assessores de uma mesma nacionalidade de um dos clubes envolvidos trabalhando no jogo, mas em nenhum confronto a escala apontou o profissional como “internacional”, como especifica – e veta – o regulamento da Libertadores.

Na tarde de sexta-feira, o presidente gremista Romildo Bolzan Jr. e o diretor-executivo André Zanotta se reuniram com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, na sede da entidade, no Paraguai, para reiterar a insatisfação do clube gaúcho. Dentre os temas da pauta estava o fato do assessor de arbitragem da segunda partida ser argentino, procedimento que ia contra o próprio regulamento da Libertadores – na última-quarta-feira, o assessor foi chileno.

O Departamento Jurídico do Grêmio também protocolou um recurso pedindo a anulação do terceiro cartão amarelo do zagueiro Walter Kannemann. O clube vai utilizar como base a súmula, que consta que o gremista deu um puxão e um empurrão em um adversário, mas o Tricolor alega, com base em imagens, que a irregularidade não ocorreu. A Conmebol deve dar uma resposta nesta segunda-feira.

Brasileirão

Na manhã desse sábado, o grupo de atletas do Grêmio concluiu os preparativos para o jogo contra o Atlético-GO pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo. A primeira parte da atividade, desenvolvida no centro de treinamento Presidente Luiz Carvalho, na Arena, teve portões fechados à imprensa. Quando foi permitida a entrada dos repórteres, os jogadores iniciavam o tradicional rachão recreativo disputado nas vésperas de jogos.

O volante Maicon participou normalmente da movimentação. Em seguida, a sessão foi finalizada com exercícios de cobranças de faltas e penalidades, novamente sem a presença da imprensa. Vice-líder da competição (que tem o Corinthians como campeão antecipado), o Tricolor gaúcho recebe os goianos na lanterna da tabela, já virtualmente rebaixados à Série B para o ano que vem.

Faltando poucos dias para a segunda partida das finais da Conmebol Libertadores Bridgestone, diante do Lanús, na Argentina, o Tricolor entrará em campo com uma escalação alternativa, composta por reservas. A lista de relacionados para o duelo contra os goianos inclui os seguintes nomes (por ordem alfabética), alguns deles pouco familiares aos olhos e ouvidos da torcida tricolor:

Goleiros: Bruno Grassi e Paulo Victor. Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo e Rafael Thyere. Laterais: Conrado, Guilherme Guedes, Leonardo, Raul. Meio-campistas: Balbino, Cristian, Jean Pyerre, Kaio, Machado, Matheusinho e Patrick. Atacantes: Batista, Beto da Silva, Dionathã, Lucas Poletto, Pepê e Vico.

