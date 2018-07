Depósito para contrabando e tráfico é fechado

Cinco homens, entre 25 e 54 anos, foram presos no interior de Taquara. As prisões ocorreram na localidade de Entrepelado, onde o grupo utilizava um depósito para contrabandear cigarros vindos do Paraguai. Foram apreendidas 120 caixas de cigarros, avaliadas em R$ 200 mil. O local também servia para tráfico de drogas e comércio ilegal de armas e munições.

