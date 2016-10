Depressão pós-parto atinge uma em cada quatro mães, que enfrentam dificuldades para cuidar dos filhos, mesmo após gravidez sem transtornos

Tristeza, alterações de humor, crises de choro, irritabilidade, baixa autoestima, diminuição do desejo sexual e desinteresse pelo bebê. Esses são os sintomas mais comuns de depressão pós-parto, uma doença séria que atinge uma em cada quatro mães que dão à luz no Brasil.

Os dados são de uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz e publicada na revista científica Journal of Affective Disorders. Esse é o primeiro estudo sobre o tema a apresentar um retrato nacional da prevalência de sintomas da doença. Para a pesquisa foram entrevistadas 23.896 mulheres, em 200 municípios brasileiros, no período de seis a 18 meses após o nascimento do bebê.

Segundo o estudo, a doença acomete sobretudo mulheres da cor parda, de baixa condição socioeconômica, com antecedentes de transtorno mental, hábitos não saudáveis, como abuso de álcool, muitos partos e que não planejaram a gravidez. “Embora a depressão pós-parto possa acometer qualquer mulher, as de maior vulnerabilidade social têm mais chance de desenvolver esse quadro”, diz a pesquisadora Mariza Theme.

Conforme o psiquiatra Joel Rennó, não há uma explicação comum para esse fenômeno. “Há gatilhos que incidem mais sobre essa população e que acabam levando a pessoa a desenvolver um quadro depressivo.” Rennó acrescenta ainda que as mulheres têm uma queda de até cem vezes do nível de produção dos hormônios masculino e feminino, o que pode contribuir para o surgimento do problema.

Consequências.

Para Theme, a situação poderia ser amenizada com políticas públicas mais efetivas. Segunda ela, não há rastreamento específico para depressão pós-parto nas rotinas do SUS (Sistema Único de Saúde). “O manual pré-natal do Ministério da Saúde diz que o profissional de saúde tem que estar atento a questões físicas e emocionais, entretanto não temos isso estruturado. Uma coisa é um manual, outra é a prática.”

Rennó concorda. “Os quadros são subdiagnosticados, e as consequências são drásticas, tanto para a mãe quanto para a criança, que pode ter atraso no desenvolvimento psicomotor e neurocognitivo.”

Tratamento.

Um dos maiores problemas para quem enfrenta a depressão pós-parto é a dificuldade de reconhecer que está doente. Por isso, segundo médicos, a importância do diagnóstico precoce. “Existe a ditadura da felicidade, em que a mulher é proibida de falar que é infeliz na gestação ou após o parto”, explica Rennó.

A ajuda e a compreensão das pessoas próximas também são importantes para as mães que apresentam os sintomas. De acordo com especialistas, as mulheres não devem se intimidar em procurar auxílio para tratar a doença, mas sim encarar como um ato de amor pelo bebê.

