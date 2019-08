O ministro do Interior de Israel, Ariye Deri, autorizou nesta sexta (16) a visita da deputada americana Rashida Tlaib ao país para encontrar seus familiares. Ela, no entanto, afirmou que não vai viajar, dada a circunstância em que o visto foi concedido – com a justificativa de que se trata de uma questão humanitária. Inicialmente, ela e outra deputada, Ilhan Omar, tiveram a permissão negada.