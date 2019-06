Deputada federal vai prestar depoimento na segunda-feira sobre assassinato do marido pastor

A deputada federal Flordelis disse, neste sábado (22), que irá à DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo) para prestar depoimento sobre a morte do pastor Anderson do Carmo na próxima segunda-feira (24). As informações são do portal G1.

“Embora, como parlamentar, a deputada tenha a prerrogativa de escolher o dia e o local do depoimento, ela decidiu aceitar o convite nos termos formulados pela polícia, porque tem o interesse de colaborar com as investigações”, esclareceu, por meio de nota, a assessoria de Flordelis.

De acordo com a assessoria, a deputada prestará esclarecimentos como testemunha da morte do marido. Na sexta (21), a delegada Bárbara Lomba disse que todas as pessoas que estavam na residência da família na hora do crime são consideradas suspeitas e serão ouvidas.

Imagens antes e depois do crime

Neste sábado, imagens de câmeras de segurança obtidas pela TV Globo mostram a movimentação na casa da deputada antes e depois do assassinato.

Na sexta-feira (21), a Polícia Civil informou que Flordelis e todos os que estavam na casa no dia do crime estão sendo investigados.

Um dos vídeos mostra o momento em que Flávio dos Santos, que confessou ter matado o padrasto com seis tiros, deixa a casa da deputada. Nas imagens, também é possível ver os investigadores encontrando a arma do crime, uma fogueira feita no quintal da casa e um edredom ensanguentado.

Investigação

A polícia apura se o assassinato do pastor Anderson do Carmo teve mais de uma motivação, além de questões familiares, como revelou a delegada Barbara Lomba.

Todas as pessoas que estavam na casa no dia do crime estão sendo investigadas, inclusive a deputada Flordelis, segundo a Polícia Civil.

“Não podemos descartar ninguém que estava próximo da cena do crime. Provavelmente, a motivação do crime é relacionada a uma questão que envolve a família, mas não se sabe de que natureza. Tudo indica que tem relação com as relações familiares, quem convivia com a vítima”, disse a delegada Barbara Lomba.

Na quinta-feira (20), a Justiça aceitou o pedido de prisão temporária dos filhos do casal Lucas dos Santos e Flávio dos Santos Rodrigues pela morte de Anderson. Os dois eram apontados como os principais suspeitos e já tinham sido presos no início da semana por possuírem mandados de prisão por outros crimes.

Flávio dos Santos confessou o crime e disse ter dado seis tiros no padrasto. Ele disse ainda que irmão Lucas ajudou a comprar arma usada no crime.

