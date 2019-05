Deputada federal vai processar ministro por ele ter divulgado números de telefone dela e de sua equipe

A deputada federal Tábata Amaral (PDT-SP) informou na tarde desta quarta-feira (22) que vai entrar com um processo por danos morais contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por ele ter divulgado o seu número de telefone pessoal e de integrantes da sua equipe. A parlamentar conversa com advogados para “entrar o quanto antes com as medidas judiciais cabíveis”.

“Estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor por distribuir a uma comissão pública prints com o meu número pessoal e da minha equipe. Isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro. Eu tenho vergonha de a gente estar aqui cobrando planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito. E o senhor me responder com isso. Isso é falta de maturidade, pelo amor de Deus”, afirmou a deputada durante sessão na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

A conversa foi distribuída por Weintraub após a deputada questioná-lo sobre os programas e projetos do ministério para a educação e dizer que ele não a convidou para três reuniões na pasta como afirmou na Câmara na semana passada.

“Recebemos o convite do senhor ontem para a comissão externa. Já respondemos, estamos buscando um horário, um dia, para podermos nos reunir. Mas me incomoda que a resposta a tudo seja um pedido de reunião. Naquele dia, o senhor me disse que tinha me convidado três vezes, eu desmenti. Já entenderam que não chegou o convite, não sabem o que aconteceu e etc.. Superado”, afirmou Tábata.

O ministro rebateu os questionamentos da deputada de que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) estaria ameaçado e que a pasta não teria projetos. Sobre as reuniões que teriam sido marcadas com Tábata, Weintraub disse foi gentil que ao afirmar no plenário da Câmara que havia convidado a parlamentar para uma reunião, já que havia enviado quatro convites. Neste momento, ele distribuiu prints das conversas impressas para os integrantes da comissão.

“Ali no plenário, eu tentei ser gentil. A gente mandou para a sua equipe, depois a gente vai disponibilizar, vai estar no Twitter, quatro envios para a sua equipe. A sua equipe, talvez, não tenha passado para a senhorita. Mas aí é uma questão de gestão da equipe da senhorita. Foi enviado para a sua equipe. Na verdade foram quatro interações”, afirmou o ministro.

A deputada rebateu o ministro: “Vamos lá, já que vamos entrar nesse nível de debate. O senhor falou de quatro convites feitos pelo senhor. Só faltou combinar com a equipe porque as três datas que vieram foram da administração do Velez [ex-ministro da Educação]. O senhor tomou posse dia 9 de abril e compartilha com o público três convites, sendo que o último foi feito no dia 1º de abril. Pelo menos faça as contas para não passar vergonha”.

Deixe seu comentário: