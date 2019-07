Deputada Joice Hasselmann afirma que teve celular hackeado

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo no Congresso, afirmou que teve o telefone celular clonado na madrugada deste domingo (21). Em um vídeo publicado em seus perfis nas redes sociais, ela diz que recebeu ligações do seu próprio número, caso semelhante aos contados pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, e de procuradores da Operação Lava Jato, e que mensagens foram enviadas a partir de sua conta no Telegram ao colunista do Jornal O Globo, Lauro Jardim. “Assim como aconteceu com o celular do nosso ministro Sergio Moro, meu telefone foi clonado, foi invadido. E há bandidos farsantes encaminhando mensagens em meu nome através do Telegram, minha gente. Tive certeza disso depois que esses farsantes procuraram via Telegram, que não uso há muito tempo, desde a época da campanha, um jornalista bastante conhecido no Brasil, um jornalista chamado Lauro Jardim”, afirmou em vídeo publicado no Twitter.

URGENTE, URGENTE: meu telefone foi CLONADO nessa madrugada. Em meu nome bandidos mandaram mensagens pra jornalistas, entre eles @laurojardim . Tbm recebi ligações do meu próprio número EXATAMENTE como aconteceu com @SF_Moro. A polícia já foi acionada. pic.twitter.com/UO5g67cUxn — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) July 21, 2019

A deputada ressalta que a polícia foi acionada e que também comunicou a invasão ao presidente Jair Bolsonaro e a Sergio Moro: “Já estou comunicando as autoridades e quero deixar bastante claro que um farsante, um bandido, um criminoso, provavelmente da mesma gangue que invadiu o telefone do Sergio Moro, telefone de procuradores da Justiça Federal, também invadiu meu telefone e isso é caso de polícia. Esses bandidos precisam ir para a cadeia”, completou.

