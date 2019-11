Deputada Maria do Rosário tem carro roubado na Capital

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) teve o carro roubado nesta quinta-feira (14) na Capital. Segundo a assessoria da deputada, o caso aconteceu no início da tarde. Um assessor do mandato foi vítima de assalto próximo ao Palácio Piratini, sede do governo estadual. Ele chegou a ser levado pelos assaltantes, mas foi liberado mais tarde.

Segundo a nota da assessoria, o funcionário da deputada foi surpreendido quando entrava no automóvel pertencente à parlamentar, na Praça da Matriz, e acabou sendo levado pelos assaltantes até a Zona Leste, onde foi deixado, sem o carro. A deputada não estava no local.

“A parlamentar não se encontrava no local e todas as providências para garantir a saúde do assessor foram tomadas, bem como a Brigada Militar foi prontamente acionada e já está empenhada em localizar o veículo. É lamentável que situações como essa sejam vivenciadas todos os dias por brasileiras e brasileiros. Num momento como esse mais uma vez nos solidarizamos com todas e todos que são vítimas de violência com perdas maiores ainda, como a vida”, diz a nota.

Maria do Rosário agradeceu aos órgãos de segurança. “Agradeço à Segurança Publica do RS, Policia Civil e Brigada Militar, que mais uma vez nos atendem da melhor forma, como o fazem em igual situação à todos os gaúchos e gaúchas. Nosso colega de equipe passa bem. A ele nossa solidariedade. Enfim, obrigada a todos e todas”, relatou.