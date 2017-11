Deputada quer convocar ministro para explicar acusações de assédio no âmbito do Ministério das Relações Exteriores

A deputada Erika Kokay (PT-DF) apresentou à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público requerimento de convocação do ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes (PSDB). De acordo com o jornal “Folha de S.Paulo”, a parlamentar quer que ele esclareça relatos de assédio moral e sexual no âmbito do Itamaraty.

O Itamaraty publicou uma portaria que determina a criação de uma comissão de prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e da discriminação. O objetivo da comissão é funcionar como um canal de denúncias, promover políticas de prevenção e combate do assédio e dar assistência psicológica às vítimas.

O colegiado foi montado em resposta a uma pesquisa da Universidade de Brasília, divulgada no início do ano pelo Sinditamaraty (Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores), em que 66% dos entrevistados relataram terem sido vítimas de assédio moral.

Inglaterra

O ministro da Defesa britânico, Michael Fallon, acusado de assédio sexual, pediu demissão no início deste mês. Fallon foi acusado de ter colocado a mão no joelho de uma jornalista durante um jantar no congresso do partido conservador em 2002. Michael Fallon declarou à BBC que seu comportamento no passado “talvez não tenha estado à altura”.

Foi a primeira demissão de alto escalão após um crescente número de acusações de comportamento inapropriado feitas contra ministros e parlamentares, impulsionadas por acusações de abuso sexual contra o produtor de Hollywood Harvey Weinstein.

“Nos últimos dias vieram à tona uma série de acusações sobre parlamentares, incluindo algumas sobre a minha conduta no passado. Muitas delas são falsas, mas reconheço que no passado talvez não tenha estado à altura dos altos padrões requisitados das Forças Armadas que tenho a honra de representar”, escreveu Fallon em sua carta de renúncia.

“Refleti sobre a minha posição e como consequência peço demissão do meu cargo de ministro da Defesa”, declarou Fallon no documento, destinado a primeira-ministra britânica Theresa May.

Ela respondeu em uma carta agradecendo a ele por sua “longa e impressionante carreira ministerial” e reconheceu “o exemplo que deseja dar” com a sua decisão.

“Meu Deus. Sir Michael Fallon acaba de pedir demissão do Ministério de Defesa”, tuitou a jornalista responsável pela acusação, Julia Hartley-Brewer, ressaltando: “Ainda que duvide que a razão seja o meu joelho”.

O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, pediu medidas aos partidos britânicos contra o assédio sexual após a revelação de que funcionárias do Parlamento estão preparando uma lista com acusações contra políticos e deputados.

EUA

A rede de TV NBC News anunciou nesta quarta-feira (29) que o apresentador Matt Lauer, um dos mais antigos da emissora, foi demitido por conta de “comportamento sexual inapropriado”.

A apresentadora do Today Show Savannah Guthrie fez o anúncio sobre o colega no início do programa desta quarta. O Today Show está no ar desde 1952 e é o segundo programa matinal de TV mais visto dos EUA.

Ela leu um comunicado do presidente da NBC News, Andy Lack, dizendo que a empresa recebeu uma reclamação detalhada de uma colega sobre “comportamento sexual inapropriado no ambiente de trabalho” por parte de Lauer.

O comunicado dizia que a empresa considerou as reclamações uma clara violação dos padrões, e o contrato de Lauer foi encerrado por conta disso.

Lack acrescentou que foi a primeira reclamação sobre o apresentador em mais de 20 anos de NBC, mas “foram apresentadas razões para acreditar que esse não foi um incidente isolado”.

A demissão ocorre uma semana depois de que a CBS News demitiu o âncora Charlie Rose por motivos semelhantes.

