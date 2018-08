Deputada sequestrada no México

A deputada eleita pelo Estado mexicano de Vera Cruz, Norma Azucena Rodríguez Zamora, foi sequestrada na noite de terça-feira (14), depois de um veículo preto ter colidido com o carro em que viajava pela rodovia México-Tuxpan. Não há ainda informações sobre seu paradeiro. Ela estava a caminho da Cidade do México em companhia de sua secretária e do motorista.

