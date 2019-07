Deputadas visitam Hospital Centenário e prometem buscar recursos para Oncologia

O dia foi marcado por uma visita especial no Hospital Centenário, em São Leopoldo, nesta sexta-feira (5). As deputadas federal Liziane Bayer e estadual Fraciane Bayer, do PSB, estiveram no local para tratar da ampliação de recursos para a Oncologia.

Elas foram informadas da grave situação financeira da instituição. O hospital é referência nesta área para 18 municípios, mas recebe apenas R$ 473 mil da União para prestar o serviço, que inclui consultas, cirurgias, radioterapia e quimioterapia.

“O desafio é traçar uma estratégia que garanta a sobrevivência do Hospital, através da captação de recursos”, salientou Liziane. “As emendas parlamentares são um fôlego, mas são necessárias soluções de longo prazo”, complementou Franciane.

As parlamentares foram recebidas pelo prefeito Ary Vanazzi, pela presidenta do Hospital, Lilian Silva, e pelo secretário de Saúde, Ricardo Charão. Em sua fala, o prefeito destacou o pedido de um aporte de R$ 337 mil mensais, feito pelo município e aprovado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que foi negado pelo governo federal, no início deste ano, sob alegação de falta de recursos.

“Mesmo assim, não deixamos de atender à demanda. Mas queremos que o Governo Federal cumpra o que o Estado, através da CIB, definiu para o Centenário”, alegou.

Vanazzi lembrou também que aguarda o retorno secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, que prometeu, em reunião ocorrida no mês de junho, interceder pelo município junto ao governador Eduardo Leite. “Hoje, centenas de pessoas estão aguardando atendimento, e nós temos a estrutura para atender, com profissionais e equipamentos, mas faltam recursos”, enfatizou o prefeito.

Segundo a presidenta do Hospital Centenário, Lilian Silva, o Centenário tem condições de prestar todo o cuidado ao paciente em tratamento oncológico, com o orçamento necessário: “Com a ampliação de recursos, poderemos atender integralmente esses pacientes, pois eles ficam por um longo período utilizando o serviço na instituição”.

