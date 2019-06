Deputado Alceu Moreira denuncia pressão de deputados para aposentadorias especiais

O relator da Reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, deputado Samuel Moreira, vem sofrendo pressão de senadores e deputados para não alterar as aposentadorias especiais. A revelação é do deputado gaúcho Alceu Moreira, do MDB: “É uma vergonha, em um momento de transformação do País, pressionar o relator da reforma da Previdência, para aliviar as aposentadorias especiais para políticos. Abri mão deste benefício desde o meu primeiro mandato por entender que discurso e prática têm que andar juntos. E, acreditem, muitos dos que estão gritando contra a reforma nas ruas são exatamente os que não querem perder esse tipo de privilégio”.

Jerônimo Goergen é o relator da MP da Liberdade Econômica

Relator da Medida Provisória da Liberdade Econômica (MP 881) na Câmara dos Deputados, o deputado gaúcho Jerônimo Goergen, do PP, está otimista pela sua aprovação. E alerta que a medida já está em vigor, e permite que as empresas possam abrir 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados, sem que para isto precisem acertar acordos com os sindicatos ou aguardar por lei municipal. A Medida Provisória tem prazo até o dia 10 de setembro para ser votada. Mas seu texto já está em vigor, garante o deputado.

No Estado, medida idêntica já tramita na Assembleia

Aguarda designação de relator na Comissão de Constituição Justiça da Assembleia gaúcha, o projeto de Liberdade Econômica, apresentado pelo deputado Rodrigo Lorenzoni, do DEM. O projeto estabelece garantias de livre mercado no Rio Grande do Sul e vai harmonizar a legislação gaúcha ao modelo de desburocratização e simplificação das relações entre empreendedores e o Estado, adequando os órgãos ao texto da Medida Provisória da Liberdade Econômica, estabelecida pelo governo federal.

Em pauta, a liberação de bebidas em estádios de futebol

Relator da Subcomissão Mista sobre o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, o deputado Tenente-Coronel Zucco (PSL), promove nesta segunda-feira reunião às 19 horas no Plenarinho da Assembleia Legislativa. Devem participar representantes dos clubes da Capital, Região Metropolitana, e do interior Caxias do Sul, além da Federação Gaúcha de Futebol e sindicatos dos Clubes e dos Árbitros.

Dilma na pauta da Comissão da Anistia

Na próxima quarta-feira, a Comissão da anistia, presidida pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves, vai examinar o pedido da ex-presidente Dilma Roussef. Ela pede indenização e contagem de tempo para efeitos de aposentadoria do período em que foi presa, acusada de participar de atos de guerrilha e assalto a bancos em 1970, até a promulgação da lei da anistia, nove anos depois. O valor solicitado pela petista é de cerca de R$ 10,7 mil mensais, “com efeitos financeiros retroativos”.

Governador almoça com Diários do Interior

O governador Eduardo Leite participa, nesta segunda-feira, da reunião-almoço da ADI, a Associação dos Diários do Interior. Será no Hotel Plaza São Rafael,em Porto Alegre.

