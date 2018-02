Deputado da tatuagem é novo líder do Solidariedade

Wladimir Costa, o deputado que fez uma tatuagem com o nome de Temer, foi escolhido como novo líder da bancada do Solidariedade na Câmara. No fim de 2017, o Conselho de Ética da Câmara arquivou duas representações contra Costa: uma do PT, que o acusou de divulgar fotos íntimas de uma filha de Maria do Rosário, e outra do PSB, que o acusou de assediar uma jornalista da rádio CBN.

