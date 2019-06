Deputado David Miranda relata ameaças de morte à PF

O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) encaminhou à Polícia Federal denúncias sobre ameaças de morte contra ele e sua família, após a divulgação de mensagens que teriam sido trocadas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os procuradores da Operação Lava Jato.

David Miranda é casado com o jornalista Glenn Greenwald, fundador da agência de notícias The Intercept Brasil, que publicou uma série de reportagens sobre o vazamentos das supostas conversas e uma possível troca de colaborações feitas por Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Os diálogos que vieram a tona incluem mensagens privadas e de grupos da Lava Jato no aplicativo Telegram.

O parlamentar afirma que já recebia algumas ameaças desde o dia em que assumiu a vaga de deputado federal no lugar de Jean Wyllys, e que isso não afetará sua conduta como deputado federal.

Deixe seu comentário: