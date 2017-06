Deputado Ã© preso durante reintegraÃ§Ã£o de posse no Centro de Porto Alegre

O deputado estadual gaúcho Jeferson Fernandes (PT) foi preso durante a reintegração de posse de um prédio no Centro de Porto Alegre na noite dessa quarta-feira. Ele participava de uma audiência pública para discutir a situação da ocupação denominada “Lanceiros Negros”, mas foi detido e algemado pela BM (Brigada Militar).

Além do político, pelo menos outras quatro pessoas foram presas. O Batalhão de Operações Especiais da BM foi acionado e chegou a usar bombas de efeito moral e gás de pimenta para dispersar os manifestantes, que ocupavam a frente do prédio.

O uso de força policial para desocupação do prédio, localizado na esquina das ruas General Câmara e Andrade Neves, foi autorizado pela Justiça na segunda-feira. O local pertence ao governo do Estado e está ocupado desde 2015, quando famílias que não tinham onde morar invadiram o prédio de quatro andares.

Mais de 200 pessoas e 70 famílias vivem no local e, de acordo com a PGE (Procuradoria-Geral do Estado), serão levadas para o Vida Centro Humanístico, na Zona Norte da capital gaúcha.

A Ocupação Lanceiros Negros é a primeira organizada no Rio Grande do Sul pelo MLB, movimento surgido em Recife há mais de 15 anos. A preparação para a chegada ao prédio, que estava desocupado há mais de 10 anos, durou nove meses. As famílias que deram início à ocupação são oriundas, segundo o movimento, de áreas de risco como Morro da Cruz, Lomba do Pinheiro e Vila Chocolatão.

O presidente da Assembleia, Edegar Pretto (PT), disse que foi informado da prisão de Jeferson quando estava participando de um evento no Parlamento. Ele então se dirigiu ao Palácio da Polícia para esperar a chegada do colega, sendo informado que Jeferson tinha sido liberado diante do Theatro São Pedro. Momentos depois, Jeferson chegou ao Palácio da Polícia para registrar um boletim de ocorrência e fazer exame de corpo de delito.

“Além de moradores agredidos e presos, também o foram presas de forma arbitrária mulheres e o companheiro deputado Jeferson Fernandes, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e estava no pleno exercício da função”, afirmou, em nota, o presidente do Parlamento.