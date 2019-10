Deputado federal é alvo de operação contra pagamento de propina e fraudes em fundos de pensão

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (21), uma operação contra um suposto esquema de pagamento de propinas ao deputado federal Sergio Souza (MDB-PR) por um grupo suspeito de fraudar fundos de pensão.

Os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O gabinete do parlamentar na Câmara é um dos alvos da ação.

A investigação foi instaurada em 2018, com base na delação premiada do corretor Lúcio Bolonha Funaro, operador de esquemas de corrupção do MDB. Segundo a PF, o grupo desviava recursos de fundos de pensão e os remetia para empresas de fachada nos Estados Unidos.

“Com a confirmação do recebimento de valores em contas indicadas no exterior, operadores disponibilizavam recursos em espécie no Brasil, a fim de que fossem entregues em endereços vinculados a supostos intermediários do parlamentar federal, tanto em residências em Brasília como em hotéis em São Paulo”, informou a PF.

Souza foi relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Fundos de Pensão concluída na Câmara dos Deputados em abril de 2016. O relatório do deputado, aprovado pela comissão, sugeriu o indiciamento na área penal de 146 pessoas suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção nos fundos da Caixa Econômica Federal (Funcef), dos Correios (Postalis), da Petrobras (Petros) e do Banco do Brasil (Previ). A CPI recomendou ao Ministério Público outros 155 indiciamentos na área civil e 52 na área administrativa.

Nesta segunda, o deputado não foi encontrado pela PF porque estaria na Ásia. O lobista Milton Lyra, ligado ao MDB, também está entre os investigados. Cerca de cem policiais participam da operação, que têm como alvo autoridades públicas, beneficiários dos recursos ilícitos, operadores financeiros, um advogado e empresários que teriam pago vantagens indevidas a Souza. A ação foi batizada de Grand Bazaar.