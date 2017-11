Deputado Federal é barrado com queijo e biscoitos na cueca

Preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) da Papuda, em Brasília (DF), desde junho deste ano, depois de ser condenado a sete anos e dois meses, o deputado federal Celso Jacob (PMDB) foi flagrado entrando na cadeia com um queijo provolone e dois pacotes de biscoitos escondidos na cueca, no domingo. Ele cumpre pena em regime semiaberto mas, por decisão da Câmara, não perdeu o mandato. Durante o dia dá expediente no Congresso e, à noite, volta para dormir na cadeia.

Segundo o relatório da direção do presídio, o deputado havia saído no último sábado e, quando voltou no dia seguinte, os agentes penitenciários encontraram as guloseimas durante a revista. Indagado se havia mais alguma coisa guardada, Celso negou e disse que “estava com fome e que não iria mais tentar entrar com alimentos”. Depois do queijo desidratado, os agentes encontraram um pacote de biscoito light e um de biscoito caseiro. A irregularidade rendeu a Celso a punição de sete dias no isolamento pelo diretor-adjunto do CDP, Vanderley Melo Alcântara.

Por meio de nota, a Sesipe (Subsecretaria do Sistema Penitenciário) da Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social informou que Celso Jacob foi levado imediatamente para o isolamento. E, por conta do episódio, foi aberto um inquérito disciplinar para apurar o caso. Procurado, o advogado do deputado federal, Thiago Machado, não retornou às ligações da reportagem e nem respondeu mensagens.

Celso foi condenado pela 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), em 28 de junho, por falsificação de documento público e dispensa de licitação. Os crimes foram cometidos em 2003, quando ele era prefeito de Três Rios e, segundo a denúncia, o ajudaram a se reeleger.

O deputado não pode se candidatar a cargo público nos próximos sete anos e dois meses, nem exercer o direito de voto em 2018, mas pode propor e votar leis, além de participar de discussões em plenário. Jacob continua com seu gabinete, tem funcionários à disposição, e um salário de R$ 34 mil.

Moradia

Preso desde 6 de junho, Jacob continua recebendo R$ 4,2 mil todos os meses da Câmara a título de “auxílio-moradia”. A decisão judicial que lhe permitiu comparecer à Casa não autoriza o parlamentar a dirigir-se a nenhum outro local durante o período em que está fora da cadeia. A Câmara afirma que a sua área técnica faz uma análise jurídica do caso para decidir se o benefício será mantido ou não.

Questionado sobre o recebimento do auxílio, Jacob afirmou que a resposta não cabe a ele. “Isso quem tem de responder é a Casa”, afirmou o deputado. Ele reclamou que sua defesa não tem espaço na mídia para debater o mérito da condenação, que foi confirmada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Jacob recebe o auxílio-moradia em espécie, com depósito na sua conta. A Câmara aplica o desconto do imposto de renda, de 27,5%, fazendo com que o depósito seja de R$ 3 mil. Ele optou por receber os recursos desta forma depois que já estava preso. Antes, apresentava notas do valor pago a título de aluguel e era ressarcido.

