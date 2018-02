Deputado Marlon Santos assume presidência da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira

O deputado Marlon Santos (PDT) assume nesta quinta-feira (1º ) a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A sessão solene de eleição e posse dos membros da mesa diretora para o período 2018/2019 começará às 14h, no Plenário 20 de Setembro.

Em conformidade com o Regimento Interno da Assembleia, os atuais integrantes da mesa diretora, eleitos por dois anos, deverão renunciar, cumprindo acordo pluripartidário. Em seguida é feita a indicação e eleição da nova mesa.

Roteiro da posse

O presidente Edegar Pretto (PT) e o deputado Marlon Santos recepcionam autoridades e familiares na Sala da Presidência, no segundo andar do Palácio Farroupilha. Às 13h50min, os convidados serão encaminhados ao Plenário 20 de Setembro para a abertura da sessão plenária que se inicia às 14h. O deputado Marlon Santos ocupará cadeira junto à bancada do PDT, e a sessão será aberta pelo atual presidente, Edegar Pretto, que convidará os presentes a ouvirem o Hino Nacional.

Em seguida serão apresentados os nomes dos deputados que irão integrar a chapa para compor os cargos vagos na mesa diretora. Conhecidos os nomes, os deputados e deputadas votam, é declarado o resultado e o deputado Edegar Pretto faz seu pronunciamento de despedida. Ao final do pronunciamento é lida a ata de transmissão de cargo de presidente, com a assinatura do termo por Edegar e Marlon. Nesse momento, haverá uma bênção ecumênica a ser realizada por um padre e um pastor.

Já empossado, o deputado Marlon Santos faz seu pronunciamento da tribuna. A sessão é encerrada com a execução do Hino Rio-grandense, a ser interpretado pelo músico Clênio Bibiano da Rosa. Logo após, o presidente eleito atenderá à imprensa no Salão Júlio de Castilhos, em entrevista coletiva, e em seguida se dirigirá à Esplanada do Palácio Farroupilha para saudar o público presente.

Depois, no Teatro Dante Barone, Marlon Santos prestigia evento musical que reunirá Délcio Tavares, Cristiano Quevedo, Daniel Torres, Grupo Fandangaço, Baby, Duda Calvin, Xiru Missioneiro, Celso Souza e Clênio Bibiano.

Biografia

Marlon Arator Santos da Rosa é natural de Cachoeira do Sul, na região central do Estado. Assume a presidência da Assembleia Legislativa aos 43 anos, com 18 anos de experiência política e no exercício do terceiro mandato de deputado estadual. Ele desempenhou cargos de vereador (2000), deputado estadual (2002) e prefeito (2004), retornando à Assembleia em 2010 e na reeleição de 2014, foi o terceiro mais votado dos 55 deputados. Exerceu a função de ouvidor-geral da Assembleia Legislativa, presidiu a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle e foi o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias em 2013 e do Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul em 2015. Há três anos responde pela Corregedoria da Assembleia.

Da experiência como gestor municipal, desenvolveu modelo administrativo que triplicou os recursos de Cachoeira do Sul, estimulou o setor de biocombustíveis e apoiou o hospital local para implantação de serviços de alta complexidade. Também defendeu a produção oficial e liberação pela ANVISA do uso gratuito da Fosfoetalonamina sintética para combate ao câncer.

Marlon Santos tornou-se conhecido ainda jovem em sua cidade natal e região devido à sua atividade como médium. É orientador espiritual e palestrante requisitado, com diversos livros publicados.

