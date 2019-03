Deputado Rodrigo Lorenzoni: “crescemos como oposição ao lulopetismo”

No seu primeiro pronunciamento na tribuna, após assumir a cadeira de deputado na Assembleia gaúcha, o deputado Rodrigo Lorenzoni (DEM) agradeceu os votos recebidos e apresentou de forma resumida,sua trajetória na política, iniciada na juventude do Partido da Frente Liberal, hoje Democratas, seu único partido. Lembrou que foi convidado pelo governador Eduardo Leite para assumir a Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, onde contribuiu reduzindo em R$ 100 mil o gasto mensal da pasta, uma economia que ao final de quatro anos será de R$ 4,8 milhões aos cofres públicos. Rodrigo destacou no campo político, “o avanço do DEM, nesta legislatura representado com três deputados, resultado da oposição que fazemos de forma clara ao lulopetismo”. Ele antecipou algumas propostas partidárias que irá defender no legislativo.

