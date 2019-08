Deputado Thiago Duarte diz que Porto Alegre precisa de um gestor que goste dela

Um dos pré-candidatos à prefeitura de Porto Alegre, o deputado estadual Thiago Duarte, do Democratas, avalia que “a próxima eleição municipal mais que ideológica com pano de fundo no embate político nacional, será uma eleição profundamente arraigada nos problemas da cidade”. Conhecido como Dr. Thiago, ele destaca que uma cobrança do eleitor será a saúde: “ampliando o acesso das pessoas ao atendimento médico, atendendo a demanda reprimida em diversas áreas de especialidade e não maquiando seus números, resgatando a vocação de grande centro especializado e pesquisa em saúde que Porto Alegre historicamente tem pela presença dos maiores grupos hospitalares e acadêmicos na área da saúde. O eleitor vai procurar pessoas com história na cidade, com raízes porto-alegrenses, que tenha condições políticas e expertise técnico para resolver os principais problemas da cidade, a partir da gestão e utilização correta dos recursos públicos valorizando o que a cidade oferece como oportunidades de desenvolvimento. A cidade não vai querer continuar estagnada como está ou voltar para o passado”, aponta Dr. Thiago. Ele sugere que “Porto Alegre precisa ser cuidada com empatia e pacificada para se desenvolver.”

PSB cresce deixando o Foro de São Paulo

O PSB parece ter despertado, e anunciou ontem que não faz mais parte do Foro de São Paulo. Com a decisão, o partido parece ter definitivamente abandonado o papel de puxadinho do PT, PSOL, PDT e PCdoB.

Olavo de Carvalho: partidos filiados ao Foro devem ser extintos

O professor Olavo de Carvalho já havia publicado um vídeo fazendo uma recomendação ao Ministro Sérgio Moro. No vídeo, o professor diz que não cabe a Sérgio Moro ficar respondendo a inquirições de investigados por crimes de corrupção. Em vez disso, Olavo de Carvalho sugere ao ministro que seja aplicada o dispositivo da legislação brasileira que proíbe aos partidos políticos serem filiados a organizações internacionais. Portanto, os partidos que fazem parte do Foro de São Paulo deveriam ser extintos e os membros e dirigentes desses partidos deveriam ter seus direitos políticos cassados.

Glenn a um passo da prisão

O ministro Luis Fux, do STF, negou pedido de habeas corpus preventivo protocolado pelo americano Glenn Greenwald, dono do blog The Intercept, que tem bancado a publicação de mensagens obtidas ilegalmente junto a telefones de autoridades do judiciário e políticos, buscando desmoralizar a Operação Lava-Jato. A negativa do habeas corpus deixa Glenn exposto a um eventual mandado de prisão, que pode ocorrer a qualquer momento.

MDB se articula para a convenção nacional

A convenção nacional do MDB, marcada para 6 de outubro, vem provocando movimentação de diversos grupos em busca de uma articulação para buscar o comando do partido. O atual presidente, Romero Jucá, já anunciou que não pretende permanecer no cargo. Por conta disso, neste domingo, a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência do partido, vem ao Estado para conversar com o senador Pedro Simon. Segunda-feira, ela se reúne com integrantes da direção estadual do MDB.