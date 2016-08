Deputados aprovam alterações na Lei Kiss que agilizam abertura de empreendimentos

Com 39 votos favoráveis e um contrário, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na tarde desta terça-feira (30), o projeto de lei complementar (PLC 76 2016), do governo estadual, promovendo alterações na lei que estabelece normas sobre Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndios nas edificações e áreas de risco no Estado, a chamada Lei Kiss, face às dificuldades surgidas no que respeita à emissão de alvarás.

A proposta busca adequar regras para agilizar a liberação de alvarás para edificações de baixo e médio risco de incêndio. Não houve alterações relativas a edificações com risco alto.

O projeto – elaborado a partir de sugestões do Conselho Estadual de Segurança, Proteção e Prevenção contra Incêndio – foi aprovado ainda com uma emenda da base governista, apresentada pelo líder do governo, deputado Gabriel Souza (PMDB).

Para o deputado Adão Villaverde (PT), que presidiu os trabalhos da Comissão Especial que elaborou a Lei Kiss, por mais nobre que seja a iniciativa do Executivo, o caminho escolhido para alterar a Lei é equivocado, por ter ampliado as proporções para o seu não cumprimento efetivo, ao promover um “desmonte” da mesma.

