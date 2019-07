Um grupo de eurodeputados britânicos favorável à saída de seu país da União Europeia (UE) virou de costas durante a execução do hino do bloco na sessão de abertura do Parlamento Europeu, realizada nesta terça (2). O presidente do Parlamento, o italiano Antonio Tajani, criticou a ação. “É uma questão de respeito”, disse.

Deixe seu comentário: