Deputados defendem a importância das suas viagens ao exterior

Os deputados defenderam a necessidade das viagens ao exterior. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse via assessoria que a designação dos deputados para as viagens está condicionada a ganhos institucionais, a convites prévios de autoridades do país de destino e à promoção do intercâmbio legislativo, das relações comerciais e do compartilhamento de tecnologias, entre outros ganhos.

Na página da transparência da Câmara, há o dado individual sobre diárias de cada viagem (1.358 reais para países da América do Sul e 1.486 reais para os demais países), mas não o custo das passagens aéreas. Nelson Pellegrino (PT-BA), que já presidiu a Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores, afirmou que a função exige missões no exterior para tratar de questões estratégicas referentes a soberania nacional.

“É importante que a gente conheça como funciona a legislação em outros países para que a gente possa complementar o trabalho na Câmara. Isso é importante ser feito pessoalmente”, disse José Rocha (PR-BA)

