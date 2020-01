Política Deputados e secretários realizam novo encontro para dialogar sobre projetos

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Reunião foi conduzida pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Reunião foi conduzida pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Estado esteve, nesta terça-feira (14), na Assembleia Legislativa, para mais uma rodada de conversa sobre os projetos que integram a Reforma RS – conjunto de medidas para enfrentar a crise fiscal do Estado. O encontro contou com a presença do secretariado responsável pelo assunto, 14 deputados e representantes de 12 bancadas que compõem a base aliada.

Durante quase quatro horas, foram tratadas questões relacionadas a PEC (Proposta de Emenda Constitucional ) 285/19 e o PLC (Projeto de Lei Complementar) 505, que trata do estatuto do servidor público. Entre os pontos discutidos estão promoções, licença aposentadoria e extinção das licenças temporárias.

“Foi mais um encontro muito produtivo com os deputados. Foram tiradas dúvidas e encaminhadas sugestões, algumas de maior impacto fiscal, que serão analisadas e então discutidas em novo encontro com os parlamentares”, explicou a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, há convicção entre os parlamentares da necessidade de mudanças. “O mérito das propostas em nenhum momento foi questionado entre os deputados. Esses encontros acontecem para que os projetos possam ser aperfeiçoados com a contribuição das demandas recebidas nas suas regiões e nas questões em que legislam”.

Conduzido pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, o encontro também contou com as presenças do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e do secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso. Duas novas rodadas de conversa estão marcados para quarta-feira (15) e quinta-feira (16), também na Assembleia Legislativa.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário