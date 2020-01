Mundo Deputados enviam ao Senado o processo de impeachment contra o presidente dos EUA, Donald Trump

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Trump é acusado de abuso de poder Foto: Joyce N. Boghosian/The White House A administração de Donald Trump tem repetidamente enviado membros da Forças Armadas dos EUA ao Oriente Médio citando ameaças do Irã. (Foto: Joyce N. Boghosian/The White House) Foto: Joyce N. Boghosian/The White House

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos enviou na quarta-feira (15) o processo de impeachment contra o presidente Donald Trump ao Senado. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, assinou o documento que contém as duas acusações contra Trump. Os chamados “artigos de impeachment” são:

Abuso de poder ao pedir investigação ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, contra a família de Joe Biden. Deputados consideraram a ação uma “interferência de um governo estrangeiro” em favor da reeleição de Trump em 2020;

Obstrução ao Congresso por impedir diversas pessoas ligadas à sua administração de prestar depoimento (inclusive algumas que tinham sido intimadas) e por se recusar a entregar documentos aos investigadores durante o inquérito

Em breve discurso antes da assinatura das acusações contra Trump, Pelosi afirmou ser “muito triste e muito trágico” para os Estados Unidos “que as ações tomadas pelo presidente para comprometer a segurança nacional” tenham levado os deputados a entrar com o processo de impeachment.

Com o recebimento no Senado, inicia-se a fase preparatória do julgamento decisivo, em que os senadores atuarão como um júri, e um grupo de sete deputados, como promotores.

