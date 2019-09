Deputados estaduais voltam a cobrar explicações do governo gaúcho sobre a venda de ações do Banrisul

Em reunião nessa quarta-feira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, integrantes da Comissão Mista Parlamentar de Defesa do Consumidor e Participação Popular voltaram a cobrar um posicionamento do governador Eduardo Leite sobre a venda de ações do Banrisul. Não faltaram críticas do colegiado à postura do Executivo estadual.

Sebastião Melo (MDB) falou em “falta de transparência” e reclamou da ausência de representante do Palácio Piratini no encontro: “É muito ruim quando uma audiência pública é aprovada por unanimidade e não vem nenhum representante do governo para explicar o que está acontecendo. Tivemos três horas de debate sobre o tema e nenhuma fala do governo”.

“Parece que tem culpa no cartório”, prosseguiu. Ele também questionou a falta de publicação do balanço do Banrisul até agora. “O governador deve ao Rio Grande, porque ele disse que não venderia ações para pagar salários, e é o que ele está fazendo”. Após a sua fala, Fábio Branco (MDB) e Valdeci Oliveira (PT) seguiram na mesma linha:

“O governo deve uma explicação mais clara à esta Casa. O parlamento é o espaço onde o governante precisa, com transparência, explicar o que está acontecendo. E o Banrisul é um órgão que atinge todos consumidores do Estado”, ressaltou o petista. Já para Giuseppe Riesgo (Novo), a pauta é tão grave que une partidos de diferentes matizes ideológicos:

“Diversos deputados, de diversos partidos: do governo, independentes, de oposição, estão falando que esta venda de ações do Banrisul é criminosa. A venda é terrível para quem não quer vender o banco, porque, afinal de contas, tu vendes 25% do banco. E é ruim para quem quer vender, pois vende muito abaixo do que poderia”.

Edegar Pretto (PT) concordou com a fala de Giuseppe e acrescentou: “É neste momento que o parlamento precisa se agigantar enquanto Poder, para defender o Rio Grande do Sul. Teremos apoio da sociedade gaúcha. Se por um lado o governador gosta de anunciar o aumento da lucratividade do banco, por outro tem prestado esse desserviço”.

Declaração

Por fim, os deputados decidiram elaborar um documento oficial para ser entregue à imprensa nesta quinta-feira. A declaração será assinada pelos integrantes da Comissão (presidida pelo deputado Elton Weber, do PSB) e demais parlamentares que desejarem aderir à posição.

(Marcello Campos)

