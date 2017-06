Deputados federais articulam um projeto de lei para proibir as empresas aéreas de cobrar por bagagens despachadas

Deputados federais articulam incluir, no projeto de lei que põe fim ao limite para participação de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras, a proibição para a cobrança da bagagem despachada. Esse projeto estava previsto para ser votado ontem na Câmara. Diante da pressão de deputados da base aliada, o governo decidiu tirar a urgência da proposta, que agora não tem data para ser votada.

Os parlamentares informaram ao governo que a inclusão de uma emenda que deixe claro a proibição de cobrança por despacho das bagagens seria uma moeda de troca para aprovar as mudanças nas regras sobre capital estrangeiro. Com a dificuldade em convencer deputados a não incluírem esse dispositivo no texto, o governo recuou e tirou a urgência da proposta.

A Agência Nacional de Aviação Civil deu aval a cobrança das bagagens no ano passado. A medida, alvo de críticas de entidades de defesa do consumidor, chegou a ser barrada pela Justiça, mas o governo conseguiu derrubar todas as decisões e manteve a possibilidade de cobrança, que entrou em vigor em maio.

Em dezembro do ano passado, o Senado chegou a aprovar um projeto de decreto legislativo que suspendeu a decisão da Anac. No início deste ano, no entanto, o ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, fechou um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para não votar na Casa esse decreto. Ficou acertado que eles iriam ver primeiro os efeitos da medida da Anac para os consumidores.

A cobrança do despacho da bagagem já tinha sido suspenso a pedido do MPF em SP, mas isso já foi derrubado. A medida está valendo e as empresas já estão cobrando.

Azul já cobra por bagagem despachada

A Azul já cobra R$ 30 por bagagem despachada em passagens adquiridas em sua nova classe tarifária, chamada de “Azul”, que tem descontos de 30% para voos que saem de Viracopos em direção a 14 destinos nacionais. Já para trajetos para a América do Sul é possível despachar, sem custo adicional, uma mala de até 23kg.

Vale lembrar que, a bagagem de mão, isenta de cobrança para todas as aéreas, agora tem limite de 10kg, no lugar dos antigos 5kg e faz parte do conjunto de novas regras da Aviação Civil da Anac.

Gol

Na Gol, essa nova classe de passagem se chama “Light”. Quem comprar a passagem nesta categoria e quiser despachar a bagagem pagará R$ 30 por cada mala de até 23kg, se adquirir o serviço nos canais de autoatendimento e nas agências de viagens. E R$ 60 se resolver despachar no check-in.

Nos voos internacionais, o valor será equivalente a US$ 10 no autoatendimento e agências de viagens, e US$ 20 no balcão.

Avianca continua sem cobrar

A companhia área Avianca Brasil anunciou em comunicado, que continua a não cobrar pelas bagagens despachadas. A Avianca informou que “prefere estudar essa questão mais profundamente durante os próximos meses” antes de criar produtos tarifários.

