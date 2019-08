Deputados mantêm aposentadoria especial para professores

O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, por 394 votos a 9, destaque do Partido Novo e manteve as idades especiais de aposentadoria para professores, aprovada na reforma da Previdência. Os trabalhadores da categoria se aposentarão aos 60 anos (homens) e 57 anos (mulheres), desde que cumpram o pedágio especial da 100% do tempo que falta para a aposentadoria pelas regras atuais.

O Novo queria retirar esse ponto do texto, aprovado ontem (06) em segundo turno, assim como toda a regra de transição que instituiu o pedágio de 100%, passando para aposentadoria aos 65 anos (para homens) e 62 (para mulheres).

