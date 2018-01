Deputados pedem a Michel Temer a instalação de um campo de refugiados em Roraima para abrigar venezuelanos

Quatro deputados federais de Roraima se encontraram com o presidente Michel Temer em Brasília para pedir ajuda federal ao estado no suporte aos imigrantes venezuelanos, entre eles a construção de campos de refugiados e hospital de campanha.

Desde o final de 2015, Roraima enfrenta o desafio de receber um crescente número de imigrantes venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira do estado. Eles fogem da fome, do desemprego e da falta de serviços de saúde no país governado por Nicolás Maduro. De janeiro a outubro de 2017, mais de 14 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima.

A instalação de Gabinete Integrado de Gestão migratória interinstitucional, de preferência com a participação de organismos da sociedade civil, a ser coordenado pelo Governo Federal; Um programa de distribuição dos imigrantes já refugiados no estado de Roraima aos demais entes da federação, a fim de estabilizar o fluxo migratório, como ocorreu no caso dos imigrantes refugiados no Acre em 2015; O aumento do controle na fronteira do Brasil com a Venezuela, a fim de reprimir a entrada de drogas e armas no estado de Roraima; A destinação de recursos a saúde, em razão da ocupação de 40% dos leitos pelos venezuelanos refugiados; entre outros.

No documento os deputados informaram que há 60 mil venezuelanos vivendo em Roraima. De acordo com a bancada, o presidente se comprometeu em ajudar o Estado. Após a reunião com os deputados, Michel Temer convocou os ministros das Relações Exteriores, da Defesa, Segurança, Desenvolvimento Social, Saúde e o Gabinete de Segurança da Presidência para uma reunião que iria tratar das sugestões dos parlamentares de Roraima.